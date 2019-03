DeizisauIm Gewerbegebiet Deizisau Ost haben mehr als 60 Unternehmen die Chance, sich kostenlos ans Gigabit-Hochgeschwindigkeitsnetz der Telekom anschließen zu lassen. Wenn sich bis zum 15. Mai rund 30 Prozent der dort ansässigen Firmen für einen Glasfaseranschluss der Telekom entscheiden, wird das Netz im Gewerbegebiet ausgebaut.

Das Angebot auf Glasfaser reicht vom asymmetrischen Geschäftskundenanschluss mit 100 MBit pro Sekunde über den symmetrischen 1-GBit/s-Anschluss bis zu direkten Übertragungswegen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 GBit/s. Die Telekom wird dafür über fünf Kilometer Glasfaser verlegen und die Unternehmen an das Glasfaser-Netz anbinden. Dabei setzt sie unter anderem das „Trenching-Verfahren“ ein. Es sei zeitsparend, nachhaltig und kosteneffizient im Ausbau und ermögliche kürzere Bauzeiten, erklärt die Telekom.

„Eine schnelle Internetanbindung mit ausreichender Bandbreite ist heutzutage ein wesentliches Standortkriterium für jedes Unternehmen jedweder Branche. Die Gemeinde Deizisau ist sowohl an zunehmenden Angeboten von Breitbandanschlüssen für Gewerbebetriebe und private Haushalte wie auch an einem nachhaltigen Ausbau des Glasfasernetzes im Gemeindegebiet interessiert“, sagt Bürgermeister Thomas Matrohs. Die Attraktivität des Gewerbegebietes Ost werde „deutlich gestärkt.“

Basis für die Digitalisierung der Wirtschaft sei „eine flächendeckende Breitband-Versorgung“, sagt Hagen Rickmann, Geschäftsführer Geschäftskunden der Telekom. Deshalb verstärke das Unternehmen den Glasfaserausbau in Gewerbegebieten: „In der fünften Welle gehen wir jetzt mit weiteren 161 Gewerbegebieten in die Vorvermarktung.“ Kein Unternehmen baue in diesem Bereich mehr in Deutschland als die Deutsche Telekom, betont Rickmann. „Und wir konzentrieren uns nicht auf Großstädte, sondern sehen den Bedarf in den ländlichen Regionen genauso.“red

Weitere Infos gibt es unter Telefon 0800 330 1362 (kostenfrei), E-Mail: vollglas@telekom.de oder www.telekom.de/vollglas-baden-wuerttemberg