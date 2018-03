Zwei Mal im Jahr laden die Neuhausener Einzelhändler ihre Kunden zu ungewöhnlichen Öffnungszeiten ein. Immer am zweiten Oktobersonntag ist der Fleckenherbst. Etwas kleiner und dadurch auch familiärer ist das Lichterfest am Freitag vor Karfreitag. In diesem Jahr hatten die Einzelhändler Feuerkörbe und Schwedenfeuer vor ihren Geschäften aufgebaut. Überall verstreut standen kleine bunte Lichter, die eine fröhliche Atmosphäre zauberten. 20 verschiedene Läden hatten bis 22 Uhr geöffnet, vom Vollsortimenter-Supermarkt über Bekleidungsgeschäfte bis zum Raumausstatter.Viele Stammkunden und neue Kunden, darunter auch Gäste