Gitarrentag für Nachwuchsbands

Am Sonntag lädt das Penthaus zum Gitarrentag ein – Profitipps für Nachwuchsbands

Den Bandnachwuchs will das Team des Jugendzentrums Penthaus in Neuhausen stärken. Deshalb laden Stefan Lehmann und seine Kollegen am Sonntag zum Gitarrentag ein.