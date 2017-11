Anzeige

WOD? Damit ist das „Workout Of The Day“ gemeint, das aus einem Baukasten immer wieder neu zusammengestellt wird. AMRAP? Das bedeutet „as many rounds as possible“ und meint so viele Runden wie in einer vorgegebenen Zeit möglich. Bei der Eröffnungsvorführung waren das acht Minuten, sie haben völlig gereicht. Waren die Gewichte, die in Kombination mit einer Kniebeuge gestemmt wurden, doch bis zu 42,5 Kilogramm schwer. Jeder passt Gewicht, Tempo und Pausen seinen individuellen Bedürfnissen an. Da Crossfit aus dem amerikanischen Militärtraining stammt, gibt es jede Menge englischsprachige Abkürzungen. Auch