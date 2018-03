Ab Anfang Oktober bietet der Kreisverband der Landfrauen mit dem Landfrauenverband in Owen einen Kurs für Familienbetreuerinnen an. Er umfasst 98 Unterrichtseinheiten und findet an jeweils zwei Nachmittagen statt. „Uns geht es auch darum, Frauen im ländlichen Raum damit eine Berufsperspektive aufzuzeigen“, sagt die Kreisvorsitzende Barbara Zimmermann. Weil gerade in der Altenbetreuung gut geschulte Kräfte gefragt sind, legen die Landfrauen in den Kursen einen Schwerpunkt auf diese Thematik.Sigrid Blessing hat diese Aufgabe gereizt. Seit mehr als zehn Jahren arbeitet die gelernte Arzthelferin in der