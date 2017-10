Anzeige

Was unterscheidet das erste Altbacher Frauenfrühstück vom November 2001 von der 50. Ausgabe im Oktober 2017? Der erste Einladungszettel war gelb, der Kostenbeitrag noch in Mark. Dann kamen 49 Mal Grün und Euro. Außerdem kamen mit der Zeit immer mehr Frauen. Aber ökumenisch war das Frauenfrühstück von Anfang an.

Zwei oder drei Frauen aus der evangelischen Kirchengemeinde hatten 2001 das Frauenfrühstück in Plochingen erlebt. So etwas wollten sie auch für Altbach. Also fand sich ein Team von zehn Frauen aus den evangelischen und katholischen Kirchengemeinden. Seitdem wird jedes Jahr