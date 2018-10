In der Wohngemeinschaft Lichtblick im Scharnhauser Park leben neun demente Menschen. Ihre Angehörigen unterstützen die professionellen Pflegekräfte. Das ermöglicht mehr individuelle Hilfe und kann den Preis je nach Umfang der Unterstützung reduzieren. Eine gute Lösung, die zwischen der Betreuung zu Hause und dem Pflegeheim angesiedelt ist. Im Trägerverein haben die Angehörigen ein hohes Maß an Mitsprache- und Gestaltungsmöglichkeiten. Ideal ist die Anbindung ans Nachbarschaftshaus, wo Garten und Atelier genutzt werden können; in einem späteren Pflegestadium bietet sich der Wechsel in die große Einrichtung an. So