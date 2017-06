In Baltmannsweiler geht die Post ab. Der Musikverein veranstaltet das viertägige Sommerfest und die Menschen pilgern in Scharen zum Festplatz. Und den Festgästen wird einiges geboten. Am Freitag gab’s vor allem für Freunde der 50er-Jahre einen musikalischen Leckerbissen. „The BangBags“ spielten Evergreens. DooWop, Twist und Rock’n’Roll gefielen dem zahlreichen Publikum im Festzelt.

