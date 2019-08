OstfildernAm kommenden Wochenende wird Ostfildern zum 17. Mal Schauplatz des Internationalen Feuerwerksfestival Flammende Sterne. Weltklasse-Pyrotechniker treffen sich, um am Himmel ihre Kräfte zu messen. In diesem Jahr verspricht das dreitägige Open Air-Festival exotisch zu werden: Teams aus Indien, Singapur und Schweden stehen sich vom 16. bis 18. August im Scharnhauser Park gegenüber – drei Kontrahenten, die in Ostfildern noch nie am Zündpult standen. Neben den Musikfeuerwerken erwartet die Besucher bei den Flammenden Sternen auch ein funkelndes Rahmenprogramm. Die drei Teams aus Singapur, Schweden und Indien sind eine exotische Mischung mit