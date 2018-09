Geschichte und Termine

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebten in Nellingen nur sieben katholische Christen. Weil es im Ort keine eigene Kirche gab, mussten sie zu Gottesdiensten nach Esslingen oder Neuhausen gehen. Durch den Flüchtlingsstrom nach dem Zweiten Weltkrieg wuchs die Zahl der Katholiken stetig, so dass das Bischöfliche Ordinariat Rottenburg in den 50er-Jahren Pfarrer Bernhard Grupp, der bis dorthin als Kurat im benachbarten Berkheim tätig war, mit dem Bau einer Kirche in Nellingen betraute. Im September 1957 begann man nach den Plänen des Stuttgarter Architekten Reuter mit den Arbeiten. Am 24. Mai 1959 war dann der große Tag für die