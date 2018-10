PlochingenFast geschämt hat sich Gerhard Remppis für all die Wertschätzung, die ihm in der Plochinger Stadthalle entgegengebracht wurde: „S’wär net notwendig gwäe, aber s’hot me saumäßig gfreit.“ Die große Bühne und die Honneurs der Redner sowie der Bigband seines alten Gymnasiums haben noch einmal ihm gehört. Dem 78-jährigen Chef der SPD-Gemeinderatsfraktion, der seit 50 Jahren in dem Gremium sitzt, davon 21 Jahre als stellvertretender Bürgermeister. Dem erfahrenen Kreistagspolitiker. Und dem ehemaligen Landtagsabgeordneten, der den Wahlkreis Kirchheim zwölf Jahre lang in Stuttgart vertreten hatte , bis ihm Remstal-Rebell Helmut Palmer 1988 einen