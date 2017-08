Gemüse selber züchten

BEUREN: Kurs im Freilichtmuseum

(red) - Passend zu seinem Jahresthema „Alte Sorten“ bietet das Freilichtmuseum in Beuren in Zusammenarbeit mit dem „Genbänkle“ am Sonntag, 3. September, von 11 bis 17 Uhr einen Samenbau-Kurs unter der Leitung von Jürgen Wehrle an. Dafür ist eine Anmeldung nötig. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.