Ostfildern Lutz Hübner zählt zu den meistgespielten deutschsprachigen Autoren. Ein Stück aus seiner Feder ist ein Garant fürs Gelingen. So auch „Richtfest“, eine Komödie, die sich zur Tragödie ausweitet. Die Kulissenschieber Ostfildern hatten das gesellschaftskritische Stück um den Traum von elf völlig verschiedenen Häuslesbauern bereits im vergangenen Jahr auf dem Spielplan. Die Wiederaufnahme unter der Regie von Tobias Metz fand am vergangenen Wochenende unter großem Publikumsbeifall im Theater an der Halle in Nellingen statt.

Es wäre zu schön gewesen: Elf Menschen wollen als Baugemeinschaft zusammen ein Haus bauen. „Es soll ein lebendiges Haus