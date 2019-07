HochdorfEs ist ein lauer Sommerabend in Hochdorf. Auf dem Platz zwischen Schulpavillon und Eingang der Breitwiesenhalle haben es sich die Besucher mit kühlen Getränken von der Bar an Biertischgarnituren und auf Stühlen bequem gemacht. Eine kleine Bühne ist aufgebaut, eingerahmt von zwei großen Bildschirmen. Am Schlagzeug wird gleich Christoph Raff Platz nehmen, nebenan am E-Piano Gregor Wohak, und am Mikro steht schon Ellen Strauß-Wallisch, Leiterin des Hochdorfer Chors Da Capo, bereit. „Schwarm mit Charme“ nennt sich der musikalische Abend, zu dem der Gesangverein Frohsinn Hochdorf eingeladen hat.

Es ist eine Premiere: „Es ist ein Offenes Singen