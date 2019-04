DenkendorfSchon Kindergartenkinder lassen sich fürs Kochen begeistern und so zu gesunder Ernährung bewegen: Dieses Konzept verfolgt die Köchin Sarah Wiener mit ihrer Stiftung und ehrenamtlichen „Genussbotschaftern“. Diese gehen in Kitas oder Grundschulen, um mit Kindern zu kochen. Renate Barth-Engelhorn ist eine von ihnen. Die Esslingerin hatte im Generationentreff in Denkendorf ihren ersten Einsatz, organisiert von der Volkshochschule Esslingen. Zehn Kinder des Kinderhauses Maierhof bereiteten unter ihrer Anleitung gemeinsam mit zwei Erzieherinnen und einem Erzieher sowie drei Seniorinnen ein vegetarisches Menü aus regionalen und