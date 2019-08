EsslingenAlbanien war die Testphase. Pepe Nrecaj, seine Frau Lena und die beiden Söhne reisten für zehn Tage in das Geburtsland des Familienvaters, um erst einmal Auszeitluft zu schnuppern. Sie stellten in dieser Zeit fest, was sie unbedingt brauchen, was nicht nötig ist und was im Gepäck noch fehlt. Dann kehrten sie ins heimische Wernau zurück und packten zwei Rucksäcke und zwei Koffer voll. Mit denen machte sich die Familie Anfang August 2018 auf den Weg. Auf einen Weg, den sie nicht kannte. Ein Jahr wollte sie weg, das war klar. Aber die Route stand noch nicht fest. Also schaute Lena Nrecaj im Internet nach dem günstigsten Flug, der ging ins