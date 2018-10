(gg) - Von einer „Eskalationsstufe“, die die Werbebranche nun erreiche, sprach der Plochinger Verbandsbaudirektor Wolfgang Kissling im Ausschuss für Umwelt und Technik. Drei geplanten Werbetafeln haben die Plochinger Stadträte deswegen eine Absage erteilt. Sie stehen auf Stehlen, sind digital, beleuchtet und hätten auf Wunsch ihrer Betreiber an der Schorndorfer Straße unterhalb des Discounter-Marktes und in der Ulmerstraße vor den Eisenbahnerhäuschen neben der Tankstelle quer zum Verkehr stehen sollen. Ein Ablehnungsgrund für Kissling war, dass besonders am ersten prominenten Standort eine solche Tafel „vom einem durchschnittlichen