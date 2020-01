Plochingen

Wenn der Gemeinderat am Dienstag um 18 Uhr tagt, könnte die Stadthalle tatsächlich voll werden. Denn es geht um das Bürgerbegehren für ein öffentlichen Hallenbad in Plochingen, das – so haben es die Vertrauensleute Harald Schmidt, Andreas Ortz und Klaus Hink in ihrer Fragestellung formuliert – „im zeitlichen Zusammenhang mit der Sanierung des Gymnasiums“ gebaut werden soll. Und für das sie in den vergangenen Monaten rund 1100 Stimmen gesammelt haben. Bereits jetzt steht fest, dass die Verwaltung auf Empfehlung ihrer Rechtsberatung einen Bürgerentscheid ablehnen und das auch dem Gemeinderat so vorschlagen wird. Denn der