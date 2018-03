Gemeindepartnerschaft mit Fleurieu-sur-Sâone

LICHTENWALD: Kommunen wollen die deutsch-französische Freundschaft vertiefen - Schon viele enge Kontakte entstanden

Die Gemeinde Lichtenwald und die französische Kommune Fleurieu-sur-Sâone wollen eine Partnerschaft eingehen. Nach ersten Kontakten vor zwei Jahren und gegenseitigen Besuchen durch offizielle Delegationen stellten die Gemeinden große Übereinstimmungen fest. Am Dienstag hat der Lichtenwalder Gemeinderat den Partnerschaftsvertrag gebilligt, am Donnerstag das Gremium in Fleurieu-sur-Sâone.