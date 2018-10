DenkendorfNach dem unerwarteten und langen Sommerschlaf des „Alten Bären“ gibt es nun Hoffnung, dass die Traditionsgaststätte in der Denkendorfer Ortsmitte bald wieder zu neuem Leben erwacht. Am Montag wird sich der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung die Liste der Bewerber anschauen. Für die auf Gemeindekosten frisch renovierte Gaststätte gibt es Interessenten. Die Gemeinde lässt außerdem eine Agentur nach einem Nachfolger für das „Café am Rathaus“ suchen, das seit Anfang Juli zu ist.

Für die Gemeinde ist die Situation „sehr negativ“, äußert sich Bürgermeister Ralf Barth zurückhaltend zur Pause der beiden wichtigsten gastronomischen