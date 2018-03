(hir) - 20 Wohnungen könnten an der Bismarckstraße 6 in Reichenbach entstehen. Für die 16 Ar große Fabrikbrache zwischen der Marien- und der Ulmer Straße erstellt die Gemeinde den Bebauungsplan „Bismarckstraße Flurstück 2084“, den der Gemeinderat als Entwurf beschlossen hat. Vier Mehrfamilienhäuser mit leicht geneigten und extensiv begrünten Flach- oder Pultdächer wären zulässig. In dem Mischgebiet sind Wohnungen und nicht störendes Gewerbe wie Büros zulässig.

Die Verwaltung geht davon aus, dass es einen Bedarf an Wohnraum gibt. Es sei deshalb städtebaulich wünschenswert, das Grundstück mit seiner brach liegenden Fabrikhalle zu