Gemeinde muss auf Sparkurs bleiben

NEUHAUSEN: Haushalt erwirtschaftet 2011 nach zwei Jahren Defizit wieder einen Überschuss

Die finanzielle Situation verbessert sich in Neuhausen im nächsten Jahr. Die Gemeinde erwirtschaftet in ihrem laufenden Haushalt voraussichtlich einen Überschuss von 2,1 Millionen Euro. In den vergangenen beiden Jahren musste sie ein Defizit von 3,6 Millionen und 2,4 Millionen Euro verkraften. Das Plus ist aber nicht die Folge sprudelnder Einnahmen, sondern der Finanzausgleichsarithmetik: Die Kommune muss 2011 erheblich weniger Umlagen zahlen.