Fast 12 000 Euro waren noch in der Vereinskasse. Die letzte Mitgliederversammlung hatte sich gewünscht, dass das Geld für lärmschützende Maßnahmen in Denkendorf ausgegeben wird. Diesem Wunsch will die Gemeinde nachkommen. Das versicherten Bürgermeister Peter Jahn und alle drei Fraktionen in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Schon allein wegen des großen Engagements der Bürgerinitiative fühle man sich diesem Anliegen verpflichtet, meinten Wilhelm Brandner (SPD) und Peter Nester (CDU). „Sie haben dem Lärm Gehör verschafft“, betonte Frank Obergöker (FWV). Es sei geplant, einige Geschwindigkeitsmessgeräte