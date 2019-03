PlochingenFrühjahrsputz vor der Haustür: Bei der Gemarkungsputzete in Plochingen haben am Samstag 200 Helfer aller Altersgruppen Autoteile und Elektroschrott weggeräumt und haufenweise blaue Säcke mit Unrat gefüllt. „Im Sinne von Fridays for Future haben wir heute einen Saturday for Plochingen“, sagt Angie Schober, Vorstandsmitglied des Arbeitskreises Plochinger Vereine (AKPV).

Bei schönstem Frühlingswetter schwärmten die freiwilligen Helfer ab 9 Uhr von der Schafhausäckerhalle in alle Richtungen aus. Sie trugen von den Büschen unten im Tal am Filsweg bis hin zu den Wiesen rund um das Garp-Bildungszentrum allerlei Kuriositäten zusammen. Mit der