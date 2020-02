PlochingenAm frühen Samstagmorgen gegen 3.33 Uhr wurden Anwohner in Plochingen durch einen lauten Knall geweckt und verständigten die Polizei: Unbekannte Täter hatten in der Widdumstraße einen Geldautomaten in einer Selbstbedienungsfiliale der Deutschen Bank gesprengt (wir berichteten). Den Tätern gelang die Flucht. Zeugen sahen zwei dunkel gekleidete Männer, die mit einem hellen Kombi davongefahren seien, ein anderer Zeuge sprach von einem Transporter.

Durch die Explosion, die wahrscheinlich mithilfe von Gas erzeugt wurde, wurde der Geldausgabeautomat komplett zerstört. Der Druck war so stark, dass die massive Rückwand des Tresors die Wand zum