NeuhausenDer getrübte Wahlerfolg von Neuhausens Bürgermeister Ingo Hacker war gestern das Gesprächsthema in der Fildergemeinde. Der 57-Jährige war als Alleinkandidat mit 77,92 Prozent der Stimmen gewählt worden. 490 Wählerinnen und Wähler, also 22,08 Prozent, hatten andere Namen auf die Wahlzettel geschrieben. „Ich bin erschüttert, dass es so viel Gegenwind gibt“, sagte Hans Bayer, der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Neuhausener Vereine. Dennoch ist er überzeugt, dass viele Hacker-Unterstützer einfach nicht zur Wahl gegangen seien, weil es nur einen Kandidaten gab. Wie erklärt er sich die vielen Stimmen für „Sonstige“? Bayer vermutet, „dass die