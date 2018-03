(kh) - Eine 19-jährige Autofahrerin hat am Dienstag gegen 19.30 Uhr zwischen Plattenhardt und Bernhausen das entgegenkommende Auto eines 55-Jährigen übersehen, als sie von der L 1209 nach links zur B 27 abbiegen wollte. Wie die Polizei berichtet, war die Kollision so heftig, dass der Wagen der Unfallverursacherin sich drehte und knapp sechs Meter nach hinten geworfen wurde. Das Auto des Mannes wurde nach rechts abgewiesen und streifte ein an der Ausfahrt der Bundesstraße verkehrsbedingt stehendes Auto. Die junge Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 55-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Er begab sich