Denkendorf (eli) Drei Bäume auf dem Spielplatz hinter dem Jugendhaus Focus in Denkendorf waren vom Eichenprozessionsspinner befallen. Da die Nester noch vergleichsweise klein waren, hat sie die Feuerwehr noch am Samstag abgeflammt und damit vollständig beseitigt. Die Raupen, deren Haare ein Nesselgift enthalten, hatten auch die Zufahrt zur Schurwaldhöhe in Esslingen und die Kleingartenanlage lahmgelegt.

In Denkendorf hat offenbar ein Jugendlicher die Spuren der Raupen entdeckt und sofort die Feuerwehr alarmiert. „Da der Befall noch überschaubar war, konnten wir sofort eingreifen und die Nester abflammen“, berichtete Frank Obergöker, Kommandant der Denkendorfer Feuerwehr. Ansonsten hätte man eine Spezialfirma beauftragen müssen.

Wegen des Nesselgiftes können die Raupen beim Menschen Juckreiz, Bläschen und sogar allergische Schocks auslösen. „Da auf dem Spielplatz und dem benachbarten Skaterplatz beim Jugendhaus viele Kinder und Jugendliche unterwegs sind, mussten wir sofort handeln.“

Kommandant Frank Obergöker geht davon aus, dass die Nester des Eichenprozessionsspinners jetzt vollständig beseitigt sind. Dennoch bleibe der Platz zehn Meter um die befallenen Bäume noch gesperrt. Am Montag werden Mitarbeiter des Denkendorfer Bauhofs die Bäume inspizieren, um sicher zu gehen, dass alle Raupen beseitigt sind.