LenningenDie Gemeinde hatte sich am Buß- und Bettag versammelt, um gemeinsam zu singen, zu beten und der Predigt ihres Pfarrers zu lauschen. Was Julius von Jan an jenem 16. November 1938 in der Oberlenninger St. Martinskirche den Gläubigen mit auf den Weg gab, sollte jedoch nicht ohne Folgen bleiben. In seiner Predigt „O Land, Land, Land, höre des Herren Wort“ prangerte er offen die Verfolgung der jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger an und wurde – nach diesen deutlichen Worten weitgehend alleine gelassen – selbst zum Verfolgten. Nachdem die Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem dem mutigen Kirchenmann im vergangenen Jahr posthum den Ehrentitel