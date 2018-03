WernauUnter dem Motto „Drei Chöre – ein Name“ erlebte das Wernauer Quadrium am vergangenen Samstag einen höchst unterhaltsamen Abend. In dem fast bis auf den letzten Platz gefüllten großen Festsaal zeigten Chöre aus Wernau, Giengen und Willsbach Ausschnitte aus der Vielfalt ihres Könnens. Außer der Tatsache, dass alle „gemischte Chöre ohne Frauen“, also reine Männerchöre waren, wie immer wieder augenzwinkernd betont wurde, vereinte sie auch der Name. In unterschiedlichen Schreibweisen konnte man den Chornamen „Mann o Mann“ auf dem Programmheft lesen.

Man habe diese Namensgleichheit 2016 beim deutschen Chorfest entdeckt und daraufhin spontan