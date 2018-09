Gebäude am Plochinger Bahnhof erhöht

Neues Geschoss in der Eisenbahnstraße ist aufgesetzt – Drei zusätzliche Wohnungen

Günstiger Wohnraum ist rar. Weil es nur wenig Flächen für Bauprojekte gibt, setzt die Stadt nun darauf, eigene Gebäude in die Höhe zu erweitern. So geschehen in der Eisenbahnstraße.