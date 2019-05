BeurenFast 120 Jahre lang stand der Gartensaal in Geislingen an der Steige auf der Wilhelmshöhe und hat sehr viel erlebt. Hochzeiten und andere Familienfeste wurden dort gefeiert. Es wurde getrunken, gegessen, getanzt und gelacht. Im vergangenen Frühjahr wurde die 1893 in den Baumwiesen erbaute Gartenwirtschaft abgetragen und zwischenzeitlich restauriert. Im Freilichtmuseum in Beuren erwacht das historische Gebäude nun zu neuem Leben. Handwerker der JaKo Baudenkmalpflege GmbH – das Unternehmen aus Rot an der Rot hat sich auf die Versetzung von Häusern spezialisiert – baut den Gartensaal dort weitgehend originalgetreu wieder auf. Im September soll die