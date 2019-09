Kreis EsslingenVor 126 Jahren entstand der Gartensaal des ehemaligen traditionsreichen Restaurants „Wilhelmshöhe“ in Geislingen an der Steige. 1937 wurde das Gebäude noch erweitert und jetzt steht es in seiner ganzen Pracht im Freilichtmuseum in Beuren. Am Dienstag fand die Einweihungsfeier für das sogenannte Haus der Zukunft statt. Dabei soll der Geist des Hauses wiederbelebt werden, nämlich Genuss und Erleben. Heinz Eininger, Landrat im Landkreis Esslingen, verspricht sich vom Zuwachs im Museumsdorf neue Impulse und neue Ideen für den Standort Region Stuttgart. Vor allem soll der Gartensaal zum Erlebnis- und Genusszentrum werden.