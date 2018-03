Die Zahl der Kinder sinkt in Altbach leicht. Die Plätze in den vier Kindergärten werden also in den nächsten Jahren voraussichtlich gut reichen. Nur die Ganztagsplätze sind knapp. Dafür wird der Kindergarten St. Franziskus umgebaut.

Zu den 222 regulären Kindergartenplätzen kommen derzeit 18 Notplätze, macht im Höchstfall 240 Plätze. Die Bedarfskurve gleicht einem Sägezahn: Während des Kindergartenjahres erreichen immer mehr Kinder die Altersgrenze von drei Jahren, bis dann der Schuljahresbeginn für eine große Entlastung sorgt. 15 Altbacher Kinder werden von einer Tagespflegeperson