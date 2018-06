Ganztagesbetreuung im ehemaligen Rektorat

Neue Räume an der Albert-Schweitzer-Schule eingeweiht – Stimmiges Konzept

Dort wo früher in der Albert-Schweitzer-Schule in Denkendorf das Rektorat und das Lehrerzimmer waren, sind jetzt Kinder eingezogen. Nach dem Umzug der Schulverwaltung sind deren Räume umgebaut worden, in den neuen Räumen ist jetzt die Ganztagsbetreuung zentral untergebracht.