WendlingenUm ein Haar wäre das Gebäude an der Weberstraße dem Veräußerungsbeschluss der Stadt Wendlingen zum Opfer gefallen. Im Jahr 2007 wollte die Verwaltung mit dem Verkaufserlös andere Projekte finanzieren. Doch die Kunstfreunde in Wendlingen sammelten sich nach einigen schlaflosen Nächten und entwickelten verschiedene Finanzierungsmodelle, damit die Ausstellungen weitergehen und das Galeriegebäude erhalten bleibt. Rolf Körber, der seit 20 Jahren Mitglied ist und seit zehn Jahren die Geschicke des Galerievereins leitet fiel damals ein großer Stein vom Herzen. „Wir haben den Verein 1984 gegründet, um die Kunst in der Stadt aufrecht zu erhalten und