Gärtnern zur Freude der Allgemeinheit

Seit 15 Jahren pflegen Ehrenamtliche die Bürgergärten am Rande des Scharnhauser Parks – Helfer gesucht

Die Traumfelder am Rande des Scharnhauser Parks in Ostfildern werden seit 15 Jahren durch Ehrenamtliche in Schuss gehalten. Doch die aktuell 50 Parkpfleger brauchen Hilfe.