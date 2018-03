Deizisau Früher hat sich Andreas Staffl gesagt, er höre auf, Schnapsgläser zu sammeln, wenn er 2000 Stück zusammen hat. Als der gelernte Gärtner aus Deizisau vor Kurzem die kleinen Gläschen in den zig Vitrinen in seinem Arbeitszimmer durchzählte, kam er auf 1390 Stück. Jetzt, wo er gar nicht mehr so weit davon entfernt ist, seine selbst gesetzte Marke zu knacken, ist er sich allerdings nicht mehr sicher, ob er sein Hobby einmal an den Nagel hängen will. Denn nach wie vor packt ihn immer wieder das Sammelfieber, wenn er ein neues Exemplar in seinen Vitrinen ausstellen kann.

Dicht an dicht stehen hier die kleinen Gläschen in allen möglichen