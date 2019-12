KöngenDas Fass ist voll“, sagt Kreisgärtnermeister Hansjörg Schmauk mit Blick auf die Auswirkungen der im Volksbegehren Artenschutz geforderten Maßnahmen. Bei einem Vororttermin in seiner Gärtnerei in Köngen mit Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch vom Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, dem Landtagsabgeordneten Karl Zimmermann (CDU) sowie Köngens Bürgermeister Otto Ruppaner machten Schmauk und zahlreiche seiner Kollegen ihrem Ärger Luft. „Wir Gärtner haben ein breites Kreuz, aber irgendwann wird es selbst uns zuviel“, so Schmauk. „Wir spritzen nicht einfach aus Jux und Tollerei. In erster Linie versuchen wir,