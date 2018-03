Auch in alten Zeiten haben sich die Menschen gerne was Gutes getan, weiß Manuela Hernet-Fahrion, die ein warmes Fußbad in der Emailschüssel mit anschließender „Fußkneterey“ anbietet. Inge Sahm genießt entspannt die Massage mit aromatischen Ölen, bevor sie zu ihrem Spinnrad zurückkehrt. Vom Nebenzelt ziehen Rauchschwaden vorbei, auf der anderen Seite bietet Michael Owens Wein und Met, veredelt mit Gewürzen und teilweise in knalligen Farben an. „Ich habe Rezepte, die sind über 5000 Jahre alt“, versichert er. Kräuterfrau Melanie Schwarz passt auch mit ihren modernen Rezepten ins Bild, schließlich verarbeitet sie