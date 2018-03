Fußball für Bildung

DENKENDORF: Benefiz-Turnier mit VfB-Traditionsmannschaft für Schule in Sierra Leone - Von der Hütte zum Campus - „Hilfe, die ankommt“

Seit zehn Jahren engagieren sich die Denkendorfer Ludwig-Uhland-Schule, ihr Förderverein und die Arbeitsgemeinschaft „Schritt für Schritt“ für den Aufbau einer Schule in Rotifunk in Sierra Leone. Mit dem Projekt „Fußball für Bildung“ am Freitag sollte Geld für ein weiteres Haus gesammelt werden. Mehr als 2000 Besucher kamen zum Benefiz-Turnier. Etwa 3000 Euro werden nun nach Sierra Leone überwiesen.