OstfildernDie multikulturelle Gesellschaft soll Wirklichkeit werden in Kemnat. Deshalb will die Stadt einen Dialog in Gang bringen. Zum Abschluss der Nachbarschaftsgespräche trafen sich alle Beteiligten am Samstag, um gemeinsam ihre Ergebnisse vorzustellen. Rund 60 Personen haben sich im evangelischen Gemeindehaus in Kemnat versammelt. Sie nehmen an insgesamt zehn Tischen Platz, die jeweils mit einem großen, weißen Blatt Papier und zwei kleineren Zet-teln, beschriftet mit unterschiedlichen Themen, bestückt sind. Ein Musikduo der Musikschule Ostfildern läutet die Veranstaltung mit Liedern in deutscher und englischer Sprache ein.

Geleitet von der