PlochingenDass Busfahren in Plochingen billiger werden sollte, darüber war sich der Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) einig. Über den richtigen Weg zum Ziel gingen die Meinungen aber auseinander. Beschlossen wurde schließlich trotzdem: Ab dem 1. Januar wird der VVS das Stadtticket, ein Tagesticket für drei Euro, an seinen üblichen Verkaufsstellen in Plochingen anbieten. Bereits ab dem 1. Juni verkauft die Stadt selbst Tickets zu diesem Preis im Bürgerservice im Rathaus.

Schon im Februar hat der ATU ausgiebig über das Thema diskutiert, war jedoch mit dem Angebot des Verkehrs- und Tarifverbundes Stuttgart nicht zufrieden. Der VVS bietet ein verbilligtes Tagesticket für örtliche Fahrten zum Preis von drei Euro an, wenn die Kommune die Differenz zum regulären Preis, der bei 5,20 Euro liegt, begleicht. Vorteil dieses Modells ist, dass die „Stadttickets“ im Bus, am Automat oder auch per Handy erhältlich sind. Der Nachteil: Die Ermäßigung gilt nur fürs Tagesticket, das sich erst ab zwei Fahrten lohnt.

Das widerstrebte den Plochinger ATU-Mitgliedern, sie hätten lieber eine Änderung bei den Kurzstreckenfahrscheinen. Die gelten bislang generell bis maximal zur dritten Haltestelle, wodurch sich Plochingen benachteiligt sieht: In einer kleinen Kommune mit dichtem Haltestellennetz komme man mit drei Halten nicht weit. So könne man mit einem Kurzstreckenticket zwar vom Stumpenhof nach Aichwald fahren, aber nicht an den Plochinger Bahnhof, hatte Bürgermeister Frank Buß in einem Brief an den VVS kritisiert. Erfolg hatte er damit keinen. Denn andere Regelungen – wie beispielsweise maximal fünf Kilometer für die Kurzstrecke – seien weitaus komplizierter, schrieb der Mann vom VVS zurück. Und man sperre sich zwar nicht grundsätzlich gegen Änderungen, aber wenn die Kurzstrecke ausgeweitet würde, werde sie zwangsläufig teurer.

Einheitliche Tarife in allen Kommunen

Zudem strebt der Verkehrsverbund einheitliche Tarife in allen Kommunen an. Dem stehen Modelle entgegen, bei denen die Gemeinde Tickets kauft und reduziert an ihre Bürger weitergibt – wie beispielsweise in Wernau, wo im Bürgerbüro verbilligte Einzelfahrscheine erhältlich sind. So ein hausgemachtes Modell hat allerdings den Nachteil, dass die Busnutzer die günstigen Fahrkarten im Rathaus erwerben müssen. Das hielt Rainer Nußbaum (CDU) nicht für sinnvoll. „Es ist wichtig, dass man das Ticket ganz normal beim Busfahrer lösen kann“, sagte er. Deshalb plädierte er fürs Stadtticket und eine genaue Abrechnung und Analyse nach einem Jahr.

Die SPD hinterfragte die Kalkulation des VVS: 40 000 Euro Zuschussbedarf beim Stadtticket erscheine ihr weit überhöht, mit einem eigenen Modell wäre man besser dran und könnte zudem auch Einzeltickets fördern, meinte Dagmar Bluthardt. Erst nach einigem Hin und Her klärte die Verwaltung auf, dass der VVS keinen Fixbetrag von der Stadt bekommt, sondern anhand der verkauften Stadttickets „spitz abgerechnet“ wird. Die Kosten ergeben sich also, egal bei welchem Vorgehen, immer aus der Differenz zum regulären Fahrpreis. Die vom VVS genannte Summe sei lediglich eine Hochrechnung, wobei der VVS in anderen Fällen oft „relativ gut“ geschätzt habe, so Bürgermeister Frank Buß.

Damit waren die Bedenken der SPD zumindest teilweise hinfällig. Der ATU beschloss einstimmig, es mit dem Stadtticket zu versuchen, aber gleichzeitig bei der Frage der Kurzstreckenfahrscheine weiterzubohren. Denn das Stadtticket sei nur „ein erster Schritt“, so Stefan Kirchner (Grüne). Es wird ab dem 1. Januar beim VVS erhältlich sein. Deshalb konnte sich die SPD mit dem Vorschlag durchsetzen, in der Übergangszeit bereits den Verkauf im Bürgerbüro anzubieten. Damit wolle man eine schnelle Verbesserung für die Bürger erreichen, so die Sozialdemokraten. Die CDU hielt diesen Zwischenschritt nicht für besonders sinnvoll. Man stimme aber „aus politischen Gründen“, zugunsten des Gesamtbeschlusses, zu, so Rainer Nußbaum.