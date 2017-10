Anzeige

Herbstzeit ist Kirbezeit. Am vergangenen Wochenende war es in Ruit wieder soweit. Der gesamte Ortskern hatte sich am Sonntag zu einer Shopping- und Flaniermeile verwandelt. Zum ersten Mal wurde dieses Jahr die Kirchheimer Straße für den Verkehr gesperrt und in das Fest einbezogen.

Dadurch entstand erstmals eine durchgängige Fußgängerzone, die von der Ortsmitte über die Kirchheimer Straße bis zum Bürgerhaus reichte. Dort hatte der Sängerbund schon am Samstagnachmittag seine Besenwirtschaft eingerichtet und bewirtete seine Kirbegäste mit allerhand leckeren Sachen aus der Küche und vom