Für den Römertag 2011 ist kein Geld da

KöNGEN: Gemeinde legt das Spektakel auf Eis - Albverein plant Großveranstaltung zum Eckturm-Jubiläum

2011 gibt es in Köngen keinen Römertag. „Wir legen eine Pause ein“, sagt Bürgermeister Hans Weil. Die 25 000 Euro, die das Spektakel mit Gladiatoren und Römergruppen kosten würde, will die Gemeinde in didaktische Angebote des Römermuseums investieren. Weil geht davon aus, dass der Römertag nicht auf Dauer gestrichen wird. Er fand bisher im zweijährigen Turnus statt.