Kreis EsslingenIch habe den Überblick total verloren“, antwortet Elisabeth Floruß auf die Frage, wie viele Besichtigungen sie und ihr Freund hinter sich hatten, bevor es endlich klappte. Fast ein Jahr ist vergangen, seit die zwei 26-Jährigen ihre Vier-Zimmer-Wohnung in Aichwald bezogen haben. Sie haben sie zu ihrem Zuhause gemacht, mit Kräutern, Blumen und selbst gezimmerten massiven Holzmöbeln auf dem Balkon, den sie sich so gewünscht hatten. Mit einem Tapetenwald an der Esszimmerwand, dunkler alter Schrankwand und schwerem Ledersofa im Wohnzimmer. Eine Wohnung zu fairem Mietpreis, von der sie kaum zu träumen gewagt hätten. Nicht nach der