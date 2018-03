Die kleine „Zauberin“ in Raum 17 der Eichbergschule in Musberg heißt Annina Kellermann. An diesem Nachmittag experimentiert die Achtjährige gemeinsam mit Philipp Moeßner, ebenfalls acht Jahre alt, und Roman Wesner. Der ist schon 15 und geht auf das Immanuel-Kant-Gymnasium in Leinfelden-Echter­dingen. Für „Chemie zum Mitmachen“ ist er mit einigen Klassenkameraden zurück an seine Grundschule gekommen, um die Nachwuchs-Chemiker zu unterstützen. In Dreierteams nähern sich die Schüler an vier Nachmittagen für jeweils zwei Stunden auf praktische Art und Weise dem Thema Chemie.

Hilfe für Begabte

Es sind begabte