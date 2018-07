7.7.2018: Zwei Autos prallen in Kohlberg frontal aufeinander. Drei Menschen werden verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Kohlberg reinigt die Straße, weil bei dem Unfall Betriebsmittel ausgelaufen war.

Kohlberg (red) Kurz nach 12.30 Uhr ereignete sich in Kohlberg eine Frontalkollision zwischen zwei Pkw. Dabei wurden drei Fahrzeuginsassen verletzt. Rettungswagen des DRK brachten diese nach der notärztlichen Erstversorgung in umliegende Kliniken, wie der Einsatzleiter des Rettungsdienstes mitteilte. Während der Unfallaufnahme war die Straße in diesem Bereich beidseitig gesperrt, es kam aber nicht zu größeren Verkehrsbehinderungen.

Die Freiwillige Feuerwehr Kohlberg rückte mit zwei Fahrzeugen zur Säuberung der Straße an, da beim Unfall Betriebsmittel ausgelaufen waren. Die Rettungsarbeiten wurden von schaulustigen Familien beobachtet, die mit ihren kleinen Kindern am Straßenrand standen.