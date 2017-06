(eli) - Die triste Betonmauer an der Kirchheimer Straße ist der Köngener Bürgerin Christina Wannenmacher ein Dorn im Auge. „Da würde ein Kunstprojekt sehr gut passen“, regte sie in der Bürgerfrageviertelstunde des Gemeinderats an. Bislang sei die graue Mauer an der Ortsdurchfahrt wenig ansprechend. „Mit bunter Farbe könnte man da viel erreichen.“ Wannenmacher schwebt vor, die Wand in einem Kunstprojekt bemalen zu lassen. Da könnten aus ihrer Sicht auch Schüler und andere Jugendliche eingebunden werden.

