PlochingenIm mobilen Holzbackofen lodern die Flammen. Bäckermeister Benjamin Berger und seine Vereinskollegen heizen den Ofen gerade für die erste Runde Brotlaibe hoch. 30 Stück aus je einem Kilo Teig können im Ofen gleichzeitig gebacken werden. „Sowohl am Samstag als auch am Sonntag backen wir jeweils gut 100 Holzofenbrote. Eine Backrunde dauert etwa eineinhalb bis zwei Stunden. Dann muss wieder Holz nachgelegt werden. Es brennt runter, wird dann rausgenommen und die Brotlaibe in den Ofen gegeben“, so Berger. Bis zum Abend wird dieses Prozedere immer wieder wiederholt. Die Nachfrage nach dem frischen Holzofenbrot sei groß, berichtet der Bäckermeister: